СБУ сообщила о подозрении в убийстве Гандзюк семи фигурантам дела

Правоохранители отрабатывают версию о причастности к смерти активистки чиновников, ответственных за незаконную вырубку лесов в Херсонской области.

В убийстве Гандзюк подозревают причастных к вырубке лесов чиновников facebook.com/uakateryna

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О подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса, объявлено семи фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Сотрудники Главного следственного управления провели неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства Екатерины Гандзюк", - сообщила пресс-служба.

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Там уточнили, что правоохранители отрабатывают версию убийства в связи с активной гражданской позицией активистки относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонщины.

Соответственно, мотивы совершения преступления могли быть у разоблаченной группы причастных к этой преступной схеме местных чиновников Херсонской области.

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"На территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения противоправной прибыли", - установили правоохранители.

К вырубке причастны представители местной власти, отмечают в СБУ. Факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев.

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"Легализованная" таким образом древесина в дальнейшем перепродается", - пишет пресс-служба. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что под Херсоном избили активиста, который помогал Временной следственной комиссии расследовать убийство Екатерины Гандзюк.