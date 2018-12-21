В Украине пройдут выборы в 78 объединенных территориальных общинах

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

В воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных общинах (ОТО) состоятся первые местные выборы. Как уточнили в пресс-службе ЦИК, сегодня, 21 декабря, в 24.00 заканчивается предвыборная агитация.

"В воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТО) в 13 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей", - говорится в сообщении.

В состав этих 78 ОТО вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317). В частности, такие выборы состоятся в следующих областях: Волынская (9 ОТО), Днепропетровская (1), Житомирская (6), Ивано-Франковская (4), Киевская (4), Кировоградская (4), Львовская (5), Полтавская (3), Ровенская (3), Тернопольская (5), Хмельницкая (3), Черкасская (27) и Черновицкая (4).

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование, которое начнется в 8.00 и продлится до 20.00, состоится на 622 избирательных участках.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривен.

В течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года в Украине были назначены 707 первых местных выборов в объединенных территориальных общинах. Таким образом после проведения выборов 23 декабря общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 785.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.

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