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В Запорожье к двери магазина прикрепили гранату

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На замке магазина с меховыми изделиями на улице Лермонтова продавцы обнаружили гранату.
На месте работали взрывотехники и правоохранители
На месте работали взрывотехники и правоохранители
Патрульная полиция

В Вознесеновском районе Запорожья неизвестные к двери салона шуб прикрепили гранату. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пишет Вгороде в пятницу, 21 декабря.

Отмечается, что в 10:34 полиция получила сообщение о том, что на дверной решетке магазина висит граната.

Приехавшие на место патрульные обнаружили гранату Ф-1. Территория была взята под контроль и на место вызвали ГСЧС и специалистов по взрывотехнике.

Гранату удалось обезвредить, обошлось без пострадавших. 

 

 

Ранее в Харькове неизвестный оставил коробку с корпусом гранаты в жилом доме.

Также сообщалось, что в Киеве иностранец требовал от бывшей гражданской жены деньги и подбросил под дверь ее квартиры гранату.

 

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Теги: Запорожье, граната, магазин
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Источник: korrespondent.net

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