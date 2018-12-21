Санкции ЕС против РФ продлены на полгода - нет прогресса

В их числе - запрет на торговлю оружием, товарами двойного назначения и ограничение доступа к рынку капитала.

Европа не увидела прогресса по Минским соглашениям и продлила санкции против РФ EPA/UPG

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Совет Европы в пятницу официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года. Об этом сообщает сайт ведомства.

Это решение было принято после обновления информации от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Совете Европы от 13-14 декабря 2018 года о состоянии выполнения Минских соглашений, отмечает Совет Европы.

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Именно с выполнением этих договоренностей и связаны санкции, подчеркивает пресс-служба. "Учитывая отсутствие прогресса, Европейский совет принял политическое решение о продолжении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

Совет принял это решение единогласно. Меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

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"Экономические санкции, продленные этим решением, включают ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний", - напомнили в пресс-службе Совета Европы.

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Кроме того, санкции предусматривают запрет на экспорт и импорт оружия и запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России.

Помимо прочего, санкции ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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Дополнительно к этим мерам ЕС оставляет запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года.

"Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя в настоящее время действуют до 23 июня 2019 года", - уточнил Совет Европы.

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Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из России.