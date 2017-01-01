Следующий год должен стать заключительным для земельного моратория - спикер

Следующий 2019 год должен стать заключительным для продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Андрей Парубий считает, что в Украине должен быть рынок земли Пресс-служба Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что следующий 2019 год станет заключительным для продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения в Украине. Об этом спикер парламента сказал в пятницу, 21 декабря, в ходе интервью телеканалу Рада, сообщает РБК-Украина.

В частности, Парубий подчеркнул, что в Украине должен быть создан рынок земли.

"Среди блока аграрной политики закон, который имел наибольший резонанс в обществе - это закон о продлении моратория на продажу земли. Непростая была дискуссия в зале, было 15 различных проектов закона. Один из них, который подал комитет, был проголосован. Его поддержали - 231 проголосовали "за". Продолжили мораторий на год. Я выразил свою твердую позицию, что в Украине должен быть рынок земли... Я надеюсь, это будет заключительный год, когда мы продолжаем мораторий на продажу земли", - отметил глава ВРУ.

Ранее Верховная Рада продлила до 2020 года мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель в Украине.

Напомним, Евросуд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим право на собственность, гарантированное Первым протоколом к Европейской конвенции по правам человека. Украина это решение не оспаривала, и оно стало окончательным.

В ЕСПЧ заявили, что может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения, если власти не отменят мораторий.

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