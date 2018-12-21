В армию из военкоматов за год направили 27 тыс. контрактников

За 2018 год военкоматами были направлены в учебные центры и непосредственно в воинские части ВСУ почти 27 тысяч контрактников.

За год военкоматы подготовили почти 27 тысяч желающих служить по контракту ZN.UA

В 2018 году военными комиссариатами Украины в учебные центры и непосредственно в воинские части Вооруженных Сил Украины были направлены почти 27 тысяч желающих служить по контракту. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В течение 2018 года военными комиссариатами Украины направлены в учебные центры и непосредственно в воинские части Вооруженных Сил Украины почти 27 тысяч кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Указано, что подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту - почти 20 тыс. человек - были направлены для заключения контрактов непосредственно в воинские части. Речь идет о военнообязанных, которые включены в оперативный резерв первой очереди и имеют опыт боевых действий на востоке Украины и были уволены с военной службы не более года назад.

Остальных граждан, по данным ведомства, направили в учебные центры, где они заключили первые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

По информации пресс-службы, подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту (около 90%) решили служить в боевых воинских частях сухопутной компоненты ВСУ. В свою очередь женщинам, которые решили служить по контракту, были предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах.

Как отмечается, в 2019 году ожидается повышение социальных стандартов для военнослужащих ВСУ. В частности, повышение уровня денежного обеспечения и обеспечение жильем в общежитиях нового типа.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что сотрудники военкомата, которые ловили призывников на станции метро, наказаны.

Также сообщалось, что призывная кампания в Киеве находится на грани срыва: по состоянию на начало ноября призвано менее 40%.

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