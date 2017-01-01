В Крыму суд оставил под арестом капитана украинского катера Бердянск

Верховный суд Крыма оставил в силе арест Романа Мокряка - капитана захваченного в Керченском проливе украинского катера Бердянск.

Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на арест капитана захваченного Россией в Керченском проливе украинского катера Бердянск Романа Мокряка. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.

По его словам, также под стражей оставили украинского моряка Виктора Безпальченко. Соответствующее решение принял судья Сергей Рубанов.

Вместе с тем суд, как сообщается, второй раз отложил рассмотрение дела моряка Владислава Костишина. При этом в течение процесса судье трижды заявлялся отвод за то, что он постоянно перебивал защиту или пытался истолковать ответы защиты по-своему.

Ранее судья Верховного суда аннексированного Крыма Алла Овчинникова заявила, что, согласно Женевской конвенции, украинских моряков, которые были задержаны российскими силовиками в Керченском проливе, нельзя признать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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