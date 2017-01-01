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Аварию водопровода в Торецке ликвидировали

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Водопровод в Торецке Донецкой области отремонтировали после аварии. Сейчас его уже начали заполнять водой.
Аварию водопровода в Торецке ликвидировали
Аварию водопровода в Торецке ликвидировали
facebook.com/oleksandrkuts1

В Торецке Донецкой области отремонтировали водопровод и начали заполнять его водой. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

"С 16:30 начинается заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк. Все повреждения ремонтники ликвидировали, но завтра, после заполнения водопровода водой, водопровод снова должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных работ", - отметил руководитель области.

Напомним, утром 17 декабря стало известно, что города Торецк и Железное, а также поселки Северный и Южный остались без водоснабжения. Без воды почти 43 тысячи человек.

Через несколько часов власти в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

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Теги: вода, ремонт, Донецкая область, водопровод, водоснабжение, авария водопровода, Торецк
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Источник: korrespondent.net

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