Аварию водопровода в Торецке ликвидировали

Водопровод в Торецке Донецкой области отремонтировали после аварии. Сейчас его уже начали заполнять водой.

В Торецке Донецкой области отремонтировали водопровод и начали заполнять его водой. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

"С 16:30 начинается заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк. Все повреждения ремонтники ликвидировали, но завтра, после заполнения водопровода водой, водопровод снова должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных работ", - отметил руководитель области.

Напомним, утром 17 декабря стало известно, что города Торецк и Железное, а также поселки Северный и Южный остались без водоснабжения. Без воды почти 43 тысячи человек.

Через несколько часов власти в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet