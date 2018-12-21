Экс-нардепа Шепелева перевели из изолятора СБУ в киевский ИВС

Задержанного экс-нардепа Александра Шепелева по неизвестным причинам перевели из СИЗО СБУ в киевский изолятор временного содержания.

Шепелева по неизвестным причинам перевели из СИЗО СБУ в киевский ИВС pravda.com.ua

Бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в совершении ряда преступлений, в пятницу, 21 декабря, по неизвестным причинам перевели из следственного изолятора Службы безопасности Украины в киевский изолятор временного содержания. Об этом заявил его адвокат Денис Аникин, сообщает УНН.

"Сегодня по неизвестным причинам Шепелева перевели из СИЗО СБУ в киевский ИВС", - отметил защитник.

В частности, Аникин рассказал, что приехал на Аскольдов переулок, где находится СИЗО СБУ, к своему подзащитному, но оказалось, что его там уже нет. Вскоре адвокату удалось узнать, что Шепелева перевели в киевский изолятор временного содержания.

"Как потом выяснилось, его (Шепелева - ред.) привезли в ИВС. Ему там стало плохо, вызвали "скорую". В ИВС его не приняли и его с вещами, телевизорами, обогревателями и другим повезли в суд. Он был на суде с пакетами. Его не госпитализируют, хотя, по протоколам МОЗ, должна была быть госпитализация. Суд никак не реагирует. И его привозят в ИВС, где невозможно никаким образом оказывать медицинскую помощь", - рассказал он.

Адвокат также сообщил, что 22 декабря в 9:00 Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей Шепелева.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца бывшему народному депутату Александру Шепелеву, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств.

Напомним, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Александр Шепелев проходит подозреваемым в трех тяжких преступлениях: госизмене, заказном убийстве и хищении средств.

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