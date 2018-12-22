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Киев и Кишинев усилят пограничное сотрудничество

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Отдельное внимание Порошенко и Филип уделили вопросам укрепления безопасности в регионе и сотрудничеству Украины и Молдовы.
Украинско-молдавская граница
Украинско-молдавская граница
Н.Ланской

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Как сообщает Администрацию президента Украины вечером в пятницу, 21 декабря, стороны отметили высокий уровень партнерских отношений между двумя странами.

Согласно сообщению, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, речь шла об усилении взаимодействия в пограничной сфере и расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе.

Сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам укрепления безопасности в регионе и сотрудничеству Украины и Молдовы в рамках международных организаций.

Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий

Напомним, украинцы чаще всего путешествовали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию, Египет.

 

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Теги: Украина, граница, Молдова, Порошенко, Петр Порошенко, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TarasChuprynka    22.12.2018, 00:00
Оценка:  0
TarasChuprynka
А додон курит в сторонке
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