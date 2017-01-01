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США вернут Украине картину, похищенную во время войны

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Полотно художника Михаила Панина было утеряно во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея.
Картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной
Картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной
facebook.com/ukr.embassy.usa
В Украину из США вернется полотно художника Михаила Панина, вывезенное во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
 
"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", – говорится в сообщении дипведомства.
 
Отмечается, что это "первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США по возвращению памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".
 
В посольстве уточнили, что сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена в Украину. 
 
Ранее сообщалось, что США вернули Турции украденные фрагменты древней мозаики Цыганка.
 

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Теги: Украина, США, Украина-США, культура, картина, посольство, ценности
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Источник: korrespondent.net

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