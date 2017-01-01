США вернут Украине картину, похищенную во время войны

Полотно художника Михаила Панина было утеряно во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея.

В Украину из США вернется полотно художника Михаила Панина, вывезенное во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", – говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что это "первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США по возвращению памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".

В посольстве уточнили, что сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена в Украину.

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