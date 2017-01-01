Украинский моряк Семидоцкий назвал себя военнопленным

Евгений Семидоцкий стал 18 моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю СУ ФСБ.

Моряки считают себя военнопленными скриншот из видео

Член экипажа рейдового буксира Яны-Капу Евгений Семидоцкий в ходе допроса заявил следователям ФСБ для протокола, что является военнопленным. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facеbook.

Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Николай Фомин посетил члена экипажа рейдового буксира Яны-Капу Евгения Семидоцкого. До начала следственных действий им удалось пообщаться наедине. По словам адвоката, Евгений в хорошем расположении духа. Физически чувствует себя хорошо, никаких жалоб не высказывал.

"В ходе допроса на следственных действиях Евгений Семидоцкий заявил под протокол, что является военнопленным", - говорится в сообщении.

По данным Полозова, Семидоцкий стал 18 моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю СУ ФСБ.

Ранее Красный Крест потребовал от РФ доступ к морякам. Там также выразили обеспокоенность ситуацией с захватом украинских моряков.

Как сообщалось, российский суд объяснил, почему украинские моряки не являются военнопленными.

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