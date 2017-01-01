На Донбассе за сутки зафиксировано семь обстрелов

Трижды противник применял запрещенное Минскими соглашениями оружие. В частности, в ход пошли крупнокалиберные минометы.

В течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"При этом зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", – говорится в сводке штаба ООС.

В частности, сепаратисты совершили прицельные обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82-мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Опорные пункты ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, 21 декабря четыре противника было уничтожено и трое получили ранения.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", – подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, за предыдущие сутки, 20 декабря, в ООС были зафиксированы восемь обстрелов, один военный ранен.

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