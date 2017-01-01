В Ивано-Франковской области произошел пожар в отеле

Огонь тушили 48 человек и 11 единиц техники. Спасателям понадобилось пять часов на борьбу с пожаром.

Жертв и пострадавших нет telegraf.com.ua

Вечером в пятницу в городе Яремче по улице Свободы, 363А, в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 22 декабря.

"В 23:45 пожар был локализован на площади 700 м. кв., а в 1:17 он был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 48 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.

Накануне в городе Тульчин Винницкой области горел цех местного маслозавода. Спасатели не допустили перекидывание огня на здания с химически опасными веществами. Никто не пострадал.

Ранее в Запорожской области в результате пожара в частном доме в селе Чкалово Приазовского района погибли два человека.

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