В Ивано-Франковской области произошел пожар в отеле
Вечером в пятницу в городе Яремче по улице Свободы, 363А, в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 22 декабря.
"В 23:45 пожар был локализован на площади 700 м. кв., а в 1:17 он был ликвидирован", – говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 48 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.
Накануне в городе Тульчин Винницкой области горел цех местного маслозавода. Спасатели не допустили перекидывание огня на здания с химически опасными веществами. Никто не пострадал.
Ранее в Запорожской области в результате пожара в частном доме в селе Чкалово Приазовского района погибли два человека.
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