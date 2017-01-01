Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ивано-Франковской области произошел пожар в отеле

Комментариев: 0
Огонь тушили 48 человек и 11 единиц техники. Спасателям понадобилось пять часов на борьбу с пожаром.
Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
telegraf.com.ua

Вечером в пятницу в городе Яремче по улице Свободы, 363А, в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 22 декабря.

"В 23:45 пожар был локализован на площади 700 м. кв., а в 1:17 он был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 48 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.

Накануне в городе Тульчин Винницкой области горел цех местного маслозавода. Спасатели не допустили перекидывание огня на здания с химически опасными веществами. Никто не пострадал.

Ранее в Запорожской области в результате пожара в частном доме в селе Чкалово Приазовского района погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ивано-Франковск, гостиница, огонь, пожар, пожарные, отель, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь