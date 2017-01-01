Итоги 21 декабря: Законопроект о войне с РФ и санкции

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Раду внесли проект закона об объявлении войны РФ; ЕС продлил экономические санкции против России: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Раду внесли законопроект об объявлении войны России

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект об объявлении войны РФ.

Автором инициативы выступил выдвиженец БПП, а ныне беспартийный и внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода.

Отмечается, что, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений, Евросоюз принял политическое решение пролонгировать экономические санкции против Москвы до 31 июля 2019 года.

В Украину прибыли первые французские вертолеты

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что первые два из 55 вертолетов Airbus, которые прибыли из Франции, уже поступили на службу Нацгвардии и ГСЧС.

Депутаты ушли на новогодние каникулы

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла последнее в нынешнем году пленарное заседание парламента.

Каникулы Рады продлятся до 15 января.

Парламент Франции одобрил уступки Макрона протестующим

Национальное собрание Франции одобрило предложения президента страны Эммануэля Макрона участникам массовых протестов в стране. Далее законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат.

В Херсоне ограничили продажу алкоголя

Городской совет Херсона ограничил продажу алкоголя, слабоалкогольных напитков и пива (кроме безалкогольного) с 18.00 до 9.00 в торговых точках города, расположенных в радиусе 300 метров от воинских частей, военкоматов и расположений пограничников.

Ограничение будет действовать в период военного положения и не касается заведений ресторанного хозяйства.

Украина предложила новые условия обмена пленными

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Украина предложила России и сепаратистам “ЛДНР“ два варианта обмена пленными 5 января 2019 года по формуле 22-22 и 72-19.

Она пояснила, Киев готов немедленно передать Москве 22 россиянина в обмен на такое же число украинских граждан. Также Украина готова помиловать и передать представителям “ЛДНР“ 72 сепаратиста в обмен на 19 украинских заложников. Россия отказалась от обмена пленными и заключенными перед Новым годом.

Президент Венгрии подписал скандальный закон о реформе трудового законодательства

Президент Венгрии Янош Адер, несмотря на масштабные протесты в стране, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

В ООН не приняли резолюцию РФ по ракетам

Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

За документ проголосовали 43 страны, против выступили 46, воздержалась 78.