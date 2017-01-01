На Донбасс прибыла гумпомощь от Красного Креста

Всего было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи, среди которой - гигиенические и продуктовые наборы, медицинские средства.

На Донбасс приехали восемь грузовиков с гумпомощью twitter.com/ICRC_ua

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольные Киеву территории Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали восемь грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении ведомства.

В информации уточняется, что все транспортные средства перевозили более 150 тонн груза, среди которого гигиенические и продуктовые наборы, медицинские средства.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось о прибытии в "ДНР" 154 тонн гумпомощи от Красного Креста.

На прошлой неделе Красный Крест также направил на Донбасс 385 тонн гуманитарной помощи. Тогда грузы перевозили 20 автомобилей.

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