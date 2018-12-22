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Сенцов отказывается работать в колонии России - адвокат

Комментариев: 9
Также адвокат не подтвердил, что украинского режисера выписали из медицинской части.
Сенцов не желает работать "на благо России"
Сенцов не желает работать "на благо России"
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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается работать в российской колонии. 

Об этом Крым.Реалии сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. 

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“Он (Сенцов) не собирается трудиться и не желает быть (привлеченным) ни к какому производству. Возможно, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке“, - сказал он.

Также Динзе сказал, что не может “ни подтвердить, ни опровергнуть“ информацию о выписке украинского режиссера Олега Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги. 

“Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте“, - сказал Динзе.

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Напомним, ранее сообщалось, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), выписали из медицинской части.

Также, в Европарламенте политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заочно вручили премию имени Сахарова.

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Теги: Сенцов, адвокат, колония, режисер
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Комментариев (9)
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YSL    22.12.2018, 10:40
Оценка:  +2
YSL
Ничего там его там за это быстро обломают.
ShakhterDonetsk    22.12.2018, 10:53
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Это он их там обламывает по сути.
fkrfyfan    22.12.2018, 10:37
Оценка:  +1
fkrfyfan
Пусть сценарии к "ёлкам" на зоне пишет, на большее этот "великий режиссёр" всё равно не способен
Boxerogos    22.12.2018, 10:08
Оценка:  0
Boxerogos
Этот"режиссёр"похоже возомнил себя вором"в законе".Тем хуже для него.Карцер ждёт его!
farfalle    22.12.2018, 10:05
Оценка:  0
farfalle
А че, голодувать-то уже бросил? Зажрался там
Пусть сценарии пишет))
Goga19041984    22.12.2018, 10:00
Оценка:  0
Goga19041984
кусок лентяя. а потом то что пишут что не законно осужденный , осужден он правильно с точки зрения РФ, он был организатором правого сектора, проводил диверсионные действия, поджоги, взрывы, призывы к насилии и прочее а у нас преподносят его только как режиссера и типа за это осужден.
Via_dolorosa    22.12.2018, 10:31
Оценка:  -3
Via_dolorosa
Да, а ещё лично ел снегирей и мальчиков на кресте распинал. Вы завязывайте с Кисель_ТВ, а то скоро Сев.Корр переплюнете по маразму и пропаганде.
farfalle    22.12.2018, 10:47
Оценка:  -2
farfalle
А почему ты веришь 5канал-ТВ?
fkrfyfan    22.12.2018, 10:50
Оценка:  -3
fkrfyfan
А на украине только такие кАналы и остались.
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