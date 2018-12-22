Сенцов отказывается работать в колонии России - адвокат

Также адвокат не подтвердил, что украинского режисера выписали из медицинской части.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается работать в российской колонии.

Об этом Крым.Реалии сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

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“Он (Сенцов) не собирается трудиться и не желает быть (привлеченным) ни к какому производству. Возможно, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке“, - сказал он.

Также Динзе сказал, что не может “ни подтвердить, ни опровергнуть“ информацию о выписке украинского режиссера Олега Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

“Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте“, - сказал Динзе.

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Напомним, ранее сообщалось, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), выписали из медицинской части.

Также, в Европарламенте политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заочно вручили премию имени Сахарова.