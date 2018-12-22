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РФ стягивает военную технику к админгранице с Крымом

Комментариев: 1
В сети обнародовали соответствующее видео.
Военная техника проезжает по трассе
Военная техника проезжает по трассе
Скриншот из видео

Возле административной границы с оккупированным Крымом замечено большое количество военной техники и солдат российской армии.

Об этом написал блогер и журналист Айдер Муждабаев в Twitter.

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“Русские стягивают большое количество военной техники и солдат к административной границе с Крымом с той стороны. Поговорите ещё про то, что Порошенко выдумал военное положение на пустом месте, только чтобы отменить выборы, “а то Путин нападёт“. Продолжайте жить в придуманном мире, пока не начнется большая война. Как минимум, это демонстрация силы, на которую нужно отвечать полной боеготовностью. К счастью, в стране есть бойцы, резервисты и добровольцы, которые живут в войне, и их гораздо больше, чем предателей и дебилов в Раде и на телевизионных шоу“, - написал Муждабаев.

Как сообщалось 14 декабря, Украина подняла в ОБСЕ вопрос появления армады танков РФ у границы.

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Теги: Крым, Россия, вооружение, армия
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    22.12.2018, 11:03
Оценка:  0
fkrfyfan
К границе с Россией во-первых, а во-вторых в ответ на стягивание войск со стороны вечно пьяного верховного гавнокомандующего украины
Woodbrother    22.12.2018, 11:06
Оценка:  -1
Woodbrother
В Крыму нет никакой границы россии. Крым- это временно оккупированная территория Украины. Это весь мир знает, ну кроме двух попуасов из стропического островка в Тихом океане
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