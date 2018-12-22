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Военный суд в РФ не отпустил украинца Гриба под домашний арест

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Хотя Павел почти не видит и его память ухудшилась, суд не посчитал нужным разрешить ему лечиться под домашним арестом.
Павла отказались отпустить лечиться
Павла отказались отпустить лечиться
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказался изменить меру пресечения для украинца Павла Гриба на домашний арест в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщает местное издание Кавказский Узел.

Адвокат Павла Марина Дубровина считает, что Павел, которого Россия подозревает в терроризме, нуждается в высококвалифицированном обследовании и лечении.

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По ее словам, Гриб стал плохо запоминать информацию, что может быть связано с его нервным состоянием, и почти ослеп - даже не может рассмотреть лица свидетелей на суде.

Кроме того, во время последнего судебного заседания 12 декабря у него болел живот и ему пришлось вызвать “скорую“ прямо в зал суда. При этом в российском СИЗО не считают, что Павла нужно госпитализировать.

 

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Теги: Павел Гриб, арест, суд, здоровье, лечение, РФ
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Комментариев (1)
Woodbrother    22.12.2018, 11:04
Оценка:  0
Woodbrother
Быть украинцем на россии- это страшное преступление .
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