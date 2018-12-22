Военный суд в РФ не отпустил украинца Гриба под домашний арест
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказался изменить меру пресечения для украинца Павла Гриба на домашний арест в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщает местное издание Кавказский Узел.
Адвокат Павла Марина Дубровина считает, что Павел, которого Россия подозревает в терроризме, нуждается в высококвалифицированном обследовании и лечении.
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По ее словам, Гриб стал плохо запоминать информацию, что может быть связано с его нервным состоянием, и почти ослеп - даже не может рассмотреть лица свидетелей на суде.
Кроме того, во время последнего судебного заседания 12 декабря у него болел живот и ему пришлось вызвать “скорую“ прямо в зал суда. При этом в российском СИЗО не считают, что Павла нужно госпитализировать.