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Первый на Закарпатье приход УПЦ МП перешел в Поместную церковь

Комментариев: 6
Приход св.Первомученика архидиакона Стефана когда-то принадлежал к УПЦ КП, но позже перешел в УПЦ МП.
К ПЦУ присоединился закарпатский приход
К ПЦУ присоединился закарпатский приход
rbc.ua

Приход св. Первомученика архидиакона Стефана селе Минай присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Закарпатская епархия Православной церкви Украины.

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“Приход св. Первомученика архидиакона Стефана с. Минай присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. 21 декабря 2018 г. настоятель прихода протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины”, - говорится в сообщении.

Ранее данная религиозная община входила в состав Мукачевской епархии Русской православной церкви в Украине (так называемой Мукачевской епархии УПЦ). Затем епископ Варсонофий издал Указ о включении данного прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Стефана Беляка принял в епархиальный клир.

Как отмечают в епархии, приход св.Первомученика архидиакона Стефана, которой руководит врач-священник Степан Биляк, когда-то принадлежал к УПЦ Киевского патриархата, но впоследствии перешел в УПЦ Московского патриархата.

Как сообщалось 19 декабря, бывший Переяслав-Хмельницкий митрополит УПЦ МП Александр Драбинко объявил о переходе своей епархии под юрисдикцию Православной Церкви Украины. 

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Теги: церковь, ПЦУ, Автокефальная церковь
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Комментариев (7)
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Gidnyk    22.12.2018, 12:42
Оценка:  0
Gidnyk
Прихожан никто и не спрашивал.
fkrfyfan    22.12.2018, 12:18
Оценка:  -1
fkrfyfan
Потом глядищь и к католикам перейдут
Peyot    22.12.2018, 11:35
Оценка:  +2
Peyot
Да все будет проходить закономерно. В Украине теперь есть своя какноничная признанная всем цивлизованным православным миром(мордор и их шестерки не считаются) церковь! И все православные со временем в ней обьеденятся. Раскол будет преодален несмотря на сопротивление кгбшной секты рпц!
sashha    22.12.2018, 11:30
Оценка:  -4
sashha
Напоминает верховную раду,там тоже депутаты партии меняют.
doc1    22.12.2018, 11:32
Оценка:  0
doc1
мне напоминает твою мамку, утром берет, а вечером дает.
Woodbrother    22.12.2018, 11:12
Оценка:  +3
Woodbrother
Распад рпц продолжается ежедневно .
doc1    22.12.2018, 11:29
Оценка:  -6
doc1
крысы бегают туда сюда!
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