Первый на Закарпатье приход перешел в Поместную церковь

Приход св.Первомученика архидиакона Стефана когда-то принадлежал к УПЦ КП, но позже перешел в УПЦ МП.

Приход св. Первомученика архидиакона Стефана селе Минай присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Закарпатская епархия Православной церкви Украины.

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“Приход св. Первомученика архидиакона Стефана с. Минай присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. 21 декабря 2018 г. настоятель прихода протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины”, - говорится в сообщении.

Ранее данная религиозная община входила в состав Мукачевской епархии Русской православной церкви в Украине (так называемой Мукачевской епархии УПЦ). Затем епископ Варсонофий издал Указ о включении данного прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Стефана Беляка принял в епархиальный клир.

Как отмечают в епархии, приход св.Первомученика архидиакона Стефана, которой руководит врач-священник Степан Биляк, когда-то принадлежал к УПЦ Киевского патриархата, но впоследствии перешел в УПЦ Московского патриархата.

Как сообщалось 19 декабря, бывший Переяслав-Хмельницкий митрополит УПЦ МП Александр Драбинко объявил о переходе своей епархии под юрисдикцию Православной Церкви Украины.