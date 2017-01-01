РФ может готовить в Крыму новую провокацию - миссия США при ОБСЕ

Представитель Штатов при ОБСЕ считает, что РФ сознательно дестабилизирует ситуацию в Украине блокированием прохода через Керченский пролив.

Представитель США при ОБСЕ считает, что истребители РФ не просто так разместили в Крыму hurriyetdailynews.com

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Размещение Россией дополнительных боевых истребителей в оккупированном Крыму беспокоит США. Об этом заявил и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Грегори Маркис, передает Liga.net.

“США беспокоят сообщения, что Россия размещает дополнительные боевые истребители в Крыму, вероятно, готовясь к еще одной “провокации“ против Украины“, - считает Маркис.

Кроме того, Россия проводит дезинформационную кампанию для оправдания милитаризации оккупированного Крыма, говорит и.о. замглавы миссии.

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Представитель США подчеркивает, что Генассамблея ООН осудила милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей.

Кремль продолжает дестабилизировать Украину, используя как еще один способ ограничение прохождения торговых кораблей через Керченский пролив, отметил Маркис.

В официальном заявлении он призвал РФ немедленно освободить моряков и вернуть захваченные корабли ВМС Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила в Крым “Калибры“, “Бастионы“ и сотню боевых самолетов. Кроме того, вчера появилось сообщение о перемещении в Азовское море ракетного фрегата с вертолетом.