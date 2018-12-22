Протесты во Львове: Требуют наказать чиновников-предателей Майдана
Во Львове 22 декабря участники акции прошли колонной от здания прокуратуры Львовской области под стены Генерального управления Национальной полиции области и областного совета.
Об этом сообщает 112 Украина.
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“Мы организовали акцию протеста в знак памяти наших побратимов, майдановцев, их убийцы до сих пор ходят на воле, никто из них не наказан, не осужден. Это горько. Два месяца назад мы о себе напомнили, но власть никаких действий не предприняла“, - рассказал один из участников акции, член ОО Украинское общество участников АТО Сергей.
Среди их главных требований – привлечение к ответственности виновных в преступлениях. В частности, вспомнили о человеке, который, по их данным отправлял в Киев титушек.
Руководителям госструктур они передали обращения со своими требованиями, а около каждого здания установили памятники-напоминания о Революции достоинства из брусчатки, касок и палок. Если их требования не будут выполнены, то участники акции обещают начать всеукраинскую акцию протеста.
Как сообщалось 7 декабря, в Киеве националисты пикетировали АП - требовали запретить бизнес РФ в Украине.