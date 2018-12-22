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Протесты во Львове: Требуют наказать чиновников-предателей Майдана

Комментариев: 6
Люди требуют привлечения к ответственности виновных в преступлениях времен Майдана.
Руководителям госструктур они передали обращения со своими требованиями
Руководителям госструктур они передали обращения со своими требованиями
Скриншот из видео

Во Львове 22 декабря участники акции прошли колонной от здания прокуратуры Львовской области под стены Генерального управления Национальной полиции области и областного совета.

Об этом сообщает 112 Украина.

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“Мы организовали акцию протеста в знак памяти наших побратимов, майдановцев, их убийцы до сих пор ходят на воле, никто из них не наказан, не осужден. Это горько. Два месяца назад мы о себе напомнили, но власть никаких действий не предприняла“, - рассказал один из участников акции, член ОО Украинское общество участников АТО Сергей.

Среди их главных требований – привлечение к ответственности виновных в преступлениях. В частности, вспомнили о человеке, который, по их данным отправлял в Киев титушек.

Руководителям госструктур они передали обращения со своими требованиями, а около каждого здания установили памятники-напоминания о Революции достоинства из брусчатки, касок и палок. Если их требования не будут выполнены, то участники акции обещают начать всеукраинскую акцию протеста.

Как сообщалось 7 декабря, в Киеве националисты пикетировали АП - требовали запретить бизнес РФ в Украине.

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Теги: Львов, чиновники, протесты, Майдан
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Комментариев (6)
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ТакТакс    22.12.2018, 12:26
Оценка:  +1
ТакТакс
Галицайские фашизды начали прозревать?Нет, не верю.
fkrfyfan    22.12.2018, 12:19
Оценка:  +2
fkrfyfan
Тоесть новые тарифы пединой власти их устраивают
КимЧенПых    22.12.2018, 12:12
Оценка:  +2
КимЧенПых
кстати да, когда там уже вандалов, которые в Киеве Площадь Независимости расхерячили сажать будут?
Pivkov3    22.12.2018, 11:49
Оценка:  +4
Pivkov3
ну тупыеее
w@rning!    22.12.2018, 11:45
Оценка:  +5
w@rning!
Уже пять лет прошло ,а эти чудики не поняли ,что их использовали как средство контрацепции.
farfalle    22.12.2018, 11:41
Оценка:  +5
farfalle
Смешные какие. У Пашинского еще спросите.
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