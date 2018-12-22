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В УПЦ МП заверяют, что у них нет никакого центра в стране-агрессоре

Комментариев: 7
Церковь также подчеркивает, что неоднократно заявляла о поддержке украинской стороны в войне с РФ.
УПЦ МП не признала аннексию Крыма и осуждает действия РФ на Донбассе - Климент
УПЦ МП не признала аннексию Крыма и осуждает действия РФ на Донбассе - Климент
radiosvoboda.org

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В УПЦ МП пока не видят оснований для изменения названия, несмотря на принятый Верховной Радой закон. Об этом сообщил спикер УПЦ МП, архиепископ Климент, передает Радио Свобода.

Сейчас юридический отдел Киевской митрополии УПЦ МП анализирует законопроект, обязывающий религиозные организации указывать в своем названии принадлежность стране агрессору. 

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“Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять в своих уставных документах“, - отметил Климент. 

В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью, подчеркнул он. “У нас не то, что в государстве-агрессоре, ни в одном другом зарубежном государстве не находится центр“, - отметил Климент.

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Архиепископ также опроверг заявления о том, что УПЦ МП  выступает на стороне РФ в вопросах Крыма и Донбасса.

“Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все, что происходит на Донбассе и призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию?“, - подчеркнул Климент. 

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“УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, касающихся определения, в том числе, и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины“, - отметил он.

Напомним, ранее Верховная Рада обязала религиозные организации с центром в стране агрессоре указывать это в своем названии и статуте.

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Теги: Рада, УПЦ МП, название, РПЦ, Климент, РФ, Украина, Донбасс
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Комментариев (8)
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ТакТакс    22.12.2018, 12:24
Оценка:  -2
ТакТакс
фашизды пцу, прячьтесь по схронам. возмездие грядет.
Woodbrother    22.12.2018, 12:37
Оценка:  0
Woodbrother
Вы забыли зигануть в честь своего кремлевского фюрера. Устав надо соблюдать.
Peyot    22.12.2018, 12:11
Оценка:  +3
Peyot
Мы все прекрасно слышали как ваш глава онуфрий поддерживал и оправдывал окупацию крыма и донбаса. Все прекрасно помним как он отказался встать когда поминали погибших украинских солдат. Прямая обязанность священника молиться за спасени душ всех, а не только людей по списку из кремля! упцпм=кремльпц!
МішкаНаПівдні*    22.12.2018, 12:24
Оценка:  -2
МішкаНаПівдні*
Виолетта, харэ врать! Митрополит Онуфрий "не встал 8 мая во время торжественного заседания Верховной Рады, когда президент Петр Порошенко зачитывал имена Героев Украины." Онуфрий подчеркнул, что это был знак протеста против войны как явления. "Мы не хотим, чтобы война продолжалась на нашей земле."
Woodbrother    22.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Woodbrother
Ваш онуфрей что то там и про голодомор 30х говорил- типа полезное мероприятие.
BROKER666    22.12.2018, 12:01
Оценка:  -5
BROKER666
и зачем Раде надо было нагнетать обстакановку этим законом? ведь приставка мп уже говорит о принадлежности церкви к гундяевской секте
Peyot    22.12.2018, 12:13
Оценка:  +3
Peyot
потому что как раз приставка мп нигде не пишется. а пишется УПЦ - и такми образом людей обманывают крывая что это РПЦ. Мошенничество чистой воды если говоить на языке закона!
Coюзник    22.12.2018, 11:56
Оценка:  +2
Coюзник
Поздно пить Боржоми ...
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