В УПЦ МП заверяют, что у них нет никакого центра в стране-агрессоре

Церковь также подчеркивает, что неоднократно заявляла о поддержке украинской стороны в войне с РФ.

УПЦ МП не признала аннексию Крыма и осуждает действия РФ на Донбассе - Климент radiosvoboda.org

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В УПЦ МП пока не видят оснований для изменения названия, несмотря на принятый Верховной Радой закон. Об этом сообщил спикер УПЦ МП, архиепископ Климент, передает Радио Свобода.

Сейчас юридический отдел Киевской митрополии УПЦ МП анализирует законопроект, обязывающий религиозные организации указывать в своем названии принадлежность стране агрессору.

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“Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять в своих уставных документах“, - отметил Климент.

В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью, подчеркнул он. “У нас не то, что в государстве-агрессоре, ни в одном другом зарубежном государстве не находится центр“, - отметил Климент.

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Архиепископ также опроверг заявления о том, что УПЦ МП выступает на стороне РФ в вопросах Крыма и Донбасса.

“Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все, что происходит на Донбассе и призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию?“, - подчеркнул Климент.

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“УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, касающихся определения, в том числе, и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины“, - отметил он.

Напомним, ранее Верховная Рада обязала религиозные организации с центром в стране агрессоре указывать это в своем названии и статуте.