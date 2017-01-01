Чернобыль за пять лет увеличил посещаемость в 8 раз
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Посещение зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с 2016 года выросло почти вдвое. Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак, передает Радио Свобода.
Так, в 2018 году зону отчуждения посетили более 63 тысяч человек, 2017 году - более 49 тысяч, в 2016-м - более 36 тысяч. При этом с 2014 года цифра выросла в 8 раз - пять лет назад в зоне отчуждения побывали всего 8 тысяч человек.
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Надо добавить, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан только в апреле 2016 года.
Для того, чтобы попасть в зону отчуждения легально, сначала нужно сделать пропуск в режимном отделе Чернобыля.
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При туристической цели поездки создается программа посещения объектов, четко расписанная по часам. Чернобыльских туристов всегда сопровождают для контроля за соблюдением программы посещения.
Посещение Чернобыля в последние годы также стало обычной практикой для иностранцев, посещающих Украину впервые.
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Ранее сообщалось, что в Чернобыльскую зону появились вертолетные экскурсии из города Славутич.