Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чернобыль за пять лет увеличил посещаемость в 8 раз

Комментариев: 0
За последний год зону отчуждения официально посетили более 63 тысяч туристов.
Чернобыль стал посещаемым туристическим центром
Чернобыль стал посещаемым туристическим центром
gallery.chnpp.gov.ua

Читай также: В Чернобыльской зоне провели арт-проект

Посещение зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с 2016 года выросло почти вдвое. Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак, передает Радио Свобода.

Так, в 2018 году зону отчуждения посетили более 63 тысяч человек, 2017 году - более 49 тысяч, в 2016-м - более 36 тысяч. При этом с 2014 года цифра выросла в 8 раз - пять лет назад в зоне отчуждения побывали всего 8 тысяч человек.

Читай также: В зоне отчуждения ЧАЭС нашли бомбу

Надо добавить, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан только в апреле 2016 года. 

Для того, чтобы попасть в зону отчуждения легально, сначала нужно сделать пропуск в режимном отделе Чернобыля. 

Читай также: В Чернобыле поймали пятерых сталкеров

При туристической цели поездки создается программа посещения объектов, четко расписанная по часам. Чернобыльских туристов всегда сопровождают для контроля за соблюдением программы посещения.

Посещение Чернобыля в последние годы также стало обычной практикой для иностранцев, посещающих Украину впервые.

Читай также: Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС

Ранее сообщалось, что в Чернобыльскую зону появились вертолетные экскурсии из города Славутич.

Поделись:
Теги: Чернобыль, экскурсии, туризм, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь