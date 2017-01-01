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В Винницкой области во время несения службы застрелился полицейский

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Мужчину нашли мертвым возле админздания отделения полиции.
На момент смерти полицейский находился на службе
На момент смерти полицейский находился на службе
depositphotos.com

Возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружено мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции, который находился на службе. 

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области. 

Работника полиции было обнаружено лежащим на земле с огнестрельным ранением в правую височную область головы.

По факту гибели полицейского открыто уголовное производство по ст.115 КК Украины с пометкой “самоубийство“. Все обстоятельства и причины трагедии выясняются. 

Напомним, в Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться.

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Теги: пистолет, самоубийство, полицейский, застрелился
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