В Винницкой области во время несения службы застрелился полицейский

Мужчину нашли мертвым возле админздания отделения полиции.

На момент смерти полицейский находился на службе depositphotos.com

Возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружено мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции, который находился на службе.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Работника полиции было обнаружено лежащим на земле с огнестрельным ранением в правую височную область головы.

По факту гибели полицейского открыто уголовное производство по ст.115 КК Украины с пометкой “самоубийство“. Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним, в Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться.