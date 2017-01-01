В Винницкой области во время несения службы застрелился полицейский
Мужчину нашли мертвым возле админздания отделения полиции.
Возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружено мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции, который находился на службе.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
Работника полиции было обнаружено лежащим на земле с огнестрельным ранением в правую височную область головы.
По факту гибели полицейского открыто уголовное производство по ст.115 КК Украины с пометкой “самоубийство“. Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Напомним, в Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться.