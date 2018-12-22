Златояра и Сварг: Какими именами киевляне называли детей в 2018 году

В Минюсте сообщили данные о детских именах за 2018 год.

Человек имеет право изменить свою фамилию и (или) имя только с 14-ти лет kyiveuromarathon

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Министерстве юстиции Украины сообщили какие детские имена по данным уходящего 2018 года были самыми популярными, а какие отличались редкой оригинальностью.

Об этом сообщила пресс-служба главного территориального управления юстиции в Киеве.

Самыми популярными именами для девочек в 2018 году стали София, Злата, Мария и Милана.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

Также Минюст публикует список редких имен, которыми в уходящем году называли детей.

Маленьких киевлянок родители называли: Эсения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Касандра, Рада. Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерия, Грета, Кармен, Веста.

Мальчиков киевские родители-оригиналы называли: Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самийло, Тадей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Рувин, Киприан, Оскар, Эремия, Фараон, Михва.

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В Минюсте отмечают, что иногда нестандартные имена присваиваются ребенку, в связи с национальными традициями родителей. Еще отмечают, что согласно законодательству заявления об изменении имени принимаются только в отношении граждан Украины.

“Физическое лицо, достигшее 14-ти лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя по согласию родителей или с согласия попечителя. Физическое лицо, достигшее 16-ти лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) имя“, - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, ранее были названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году.