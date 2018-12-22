Япония не прекратит санкции против РФ до деоккупации Крыма

В Японии считают попытки изменить принадлежность территорий в Восточно-Китайском море и события в Украине связанными между собой.

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Япония обещает продолжать антироссийские санкции до тех пор, пока не закончится незаконная аннексия Крыма Россией. Об этом заявил посол Японии в Украине Шигеки Сумме, передает Укринформ.

"Японская позиция заключается в том, что она не признает и не будет признавать и дальше "аннексии" Крыма, которую провозгласила Россия", - заверил он.

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Поэтому его страна, по словам Сумме, не прекратит действие антироссийских санкций до тех пор, пока продолжается аннексия. "Это соответствует нашим принципам внешней политики: Япония никогда не признает изменений статус-кво силовым методом", - подчеркнул посол.

По словам Сумме, этот вопрос в значительной степени касается и самой Японии. "В Восточно-Китайском море и других местах наблюдаются попытки таких изменений статус-кво силовым методом. Япония, конечно, выступает против таких попыток", - отметил посол.

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Хотя аннексия Крыма и события в морях Азии выглядят на первый взгляд обособленными, они связаны между собой, считает он.

По словам посла, в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и наступление на Донбасс Япония действовала решительнее других стран в Азии - ввела санкции и начала выделение Украине финансовой помощи на сумму в 1,86 млрд евро.

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Сумме подчеркнул, что налаживание дружественных отношений с РФ ради возвращения северных территорий не помешает Японии выражать свое несогласие с действия Кремля в отношении Украины.

Кроме того, Япония, как член Большой семерки, опубликовала заявление министров иностранных дел стран G7, отметил посол.

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"В заявлении мы выражаем серьезное беспокойство по поводу действий РФ против Украины в Керченском проливе, призываем Россию освободить задержанных 24 членов экипажей и суда", - подчеркнул Сумме.

Ранее страны G7 призвали Россию освободить украинские корабли и моряков, заявив, что она неоправданно использовала силу в Керченском проливе.