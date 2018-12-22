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Под Днепром грабители зарезали депутата на глазах у жены и дочки

Комментариев: 3
Всего преступников было трое.
После того как забрали деньги один из грабителей решил ударить ножом связанного хозяина
После того как забрали деньги один из грабителей решил ударить ножом связанного хозяина
m.newsru.com

В поселке Саксаганское в Днепропетровской области преступники ограбили квартиру и убили депутата одного из местных советов Днепропетровской области.

Об этом сообщили в полиции, передает УНН.

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Неизвестные бандиты напали на квартиру депутата. Всего мужчин было трое и они скрывали свои лица под балаклавами, двое из них были вооружены ножом и пистолетом.

Во время нападения в квартире находился хозяин, его супруга и дочь. Бандиты всех связали скотчем. У жены отобрали украшения и забрали мобильный телефон. Также преступники заставили депутата отдать им все деньги, они забрали около 50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.

Уже после разбоя, один из бандитов ударил хозяина ножом под ребра. Мужчина скончался в карете скорой помощи из-за ранения.

На данный момент полиция начала досудебное расследование по статьям умышленное убийство и разбой.

Как сообщалось 18 декабря, во Львове перерезали горло экс-главе Правого сектора - полиция проверяет версию самоубийства.

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Теги: ограбление, зарезали, убийство, Днепропетровская область
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Комментариев (3)
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RomaCrimea    22.12.2018, 13:47
Оценка:  -1
RomaCrimea
Почему-то не жалко.
Lup-Lup    22.12.2018, 13:32
Оценка:  0
Lup-Lup
а депутат от какой партии?
Перегар    22.12.2018, 13:30
Оценка:  +1
Перегар
Грабь награбленное - такое случается
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