Под Днепром грабители зарезали депутата на глазах у жены и дочки

Всего преступников было трое.

После того как забрали деньги один из грабителей решил ударить ножом связанного хозяина m.newsru.com

В поселке Саксаганское в Днепропетровской области преступники ограбили квартиру и убили депутата одного из местных советов Днепропетровской области.

Об этом сообщили в полиции, передает УНН.

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Неизвестные бандиты напали на квартиру депутата. Всего мужчин было трое и они скрывали свои лица под балаклавами, двое из них были вооружены ножом и пистолетом.

Во время нападения в квартире находился хозяин, его супруга и дочь. Бандиты всех связали скотчем. У жены отобрали украшения и забрали мобильный телефон. Также преступники заставили депутата отдать им все деньги, они забрали около 50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.

Уже после разбоя, один из бандитов ударил хозяина ножом под ребра. Мужчина скончался в карете скорой помощи из-за ранения.

На данный момент полиция начала досудебное расследование по статьям умышленное убийство и разбой.

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