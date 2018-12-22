Филарет опроверг заявление митрополита Михаила о шантаже

По словам Филарета, митрополита не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру на должность главы ПЦУ.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, что президент Украины Петр Порошенко с патриархом Филаретом во время Объединительного собора уговорили его снять свою кандидатуру в пользу Епифания.

Об этом он рассказал на пресс-конференции 18 декабря, передает волынский Первый канал социальных новостей.

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“Процедура, которую мы должны были пройти на соборе – это роспуск Киевского патриархата для образования новой церкви. Однако заседание очень долго не могло начаться из-за отсутствия главы Филарета. А когда он пришел, то его вступительная речь заключалась в том, что мы не можем пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, можем проиграть в выборе предстоятеля церкви“, - рассказал Михаил.

Патриарх Филарет возразил заявлению митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины.

По его словам митрополита не шантажировали, а “уговаривали“ снять свою кандидатуру, пишет Радио Свобода.

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“Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Потому что если бы этого единства не было бы, то не было бы Собора“, - сказал Филарет.

Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Митрополит заявил, что сделал это, потому что его шантажировали, сообщал “Первый канал социальных новостей“. По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

Он добавил, что имел “горячие дискуссии“ с Филаретом.

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“Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, что не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру“, - сказал Михаил.

В конце концов, после разговора с президентом Петром Порошенко Михаил, по его словам, взял самоотвод “в пользу единой украинской церкви“.

Напомним, объединение реестровых казачьих организаций России “Всекозачий общественный центр“ (ВОЦ) заявило о желании возродить независимую от РПЦ автокефальной Казачью православную апостольскую церковь (КПАЦ).