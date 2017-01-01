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Ни воды, ни тепла: В Киеве жильцы дома перекрыли дорогу

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Протестующие заявляют, что отопление им с начала отопительного сезона так и не включили, а горячую воду отключили еще весной.
За два месяца холодов в доме так и не подключили центральное отопление
За два месяца холодов в доме так и не подключили центральное отопление
vesti-ukr.com

В Киеве жители дома №1/15 на улице Турчина, в домах которых отсутствует отопление и горячая вода, в субботу, 22 декабря вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу.

Об этом сообщают Вести.

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Протестующие заявляют, что вышли на митинг, поскольку с начала отопительного сезона, то есть около двух месяцев, в их доме отсутствует централизованное отопление, а горячей воды у жильцов нет с весны.

При этом в доме повреждены теплосети, из-за чего затапливает подвал. Также в здании необходимо ремонтировать крышу и внутридомовые сети.

Активисты говорят, что жители регулярно обращаются с жалобами в коммунальные службы и Шевченковскую РГА, однако их заявки игнорируются. Собравшиеся заявляют, что готовы к бессрочной акции протеста.

Напомним, 19 ноября жители улицы Зоологической перекрывали проезжую часть из-за отсутствия отопления.

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Теги: Киев, отопление, протест, горячая вода
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