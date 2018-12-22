В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами – СМИ

Эксперты пока не обнаружили на скелетах очевидных признаков насильственной смерти.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве Korrespondent.net

В Одессе рядом с частным домом обнаружили цистерну, в которой находились два человеческих скелета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию в субботу, 22 декабря.

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“Цистерна со скелетами была закопана в землю. Судмедэксперты, которые осмотрели скелеты на месте их обнаружения, не нашли признаков насильственной смерти – на скелетах не обнаружено следов переломов или других повреждений“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пол умерших пока установить не удалось. Скелеты направлены на дополнительную экспертизу, которая должна установить причины смерти.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

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