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В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами – СМИ

Комментариев: 1
Эксперты пока не обнаружили на скелетах очевидных признаков насильственной смерти.
Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве
Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве
Korrespondent.net

В Одессе рядом с частным домом обнаружили цистерну, в которой находились два человеческих скелета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию в субботу, 22 декабря.

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“Цистерна со скелетами была закопана в землю. Судмедэксперты, которые осмотрели скелеты на месте их обнаружения, не нашли признаков насильственной смерти – на скелетах не обнаружено следов переломов или других повреждений“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пол умерших пока установить не удалось. Скелеты направлены на дополнительную экспертизу, которая должна установить причины смерти.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Как сообщалось в июне, на Закарпатье тракторист на свалке откопал тело женщины.

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Теги: останки, Одесса, эксперты, убийство, экспертиза, скелет
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Комментариев (1)
doc1    22.12.2018, 14:11
Оценка:  0
doc1
два моцковских раба которых выдали по разнарядке!
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