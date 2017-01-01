Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАБУ выяснит, злоупотреблял ли Гройсман властью

Комментариев: 0
В агентстве расследуют факты возможной служебной халатности премьера по заявлению народного депутата.
Гройсмана проверят на злоупотребления и служебную халатность
Гройсмана проверят на злоупотребления и служебную халатность
www.facebook.com/KabminUA/

Читай также: Суд обвинил Сытника и Лещенко в разглашении информации о Манафорте

НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьера Владимира Гройсмана, передают Украинские Новости.

"Открыто уголовное производство по решению суда, который обязал внести данные в Единый реестр", - сообщили в ведомстве агентству.

Читай также: Ветераны внешней разведки обвинили НАБУ в дестабилизации военного тыла

Дело возбуждено по статьям 364 и 367 Уголовного кодекса, уточнили в НАБУ, заявителем по делу является депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Ранее сообщалось, что суд обязал НАБУ открыть производство в отношении Юрия Луценко, Анатолия Матиоса и Владимира Гройсмана.

Поделись:
Теги: НАБУ, Гройсман, производство, злоупотребления, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь