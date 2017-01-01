НАБУ выяснит, злоупотреблял ли Гройсман властью

В агентстве расследуют факты возможной служебной халатности премьера по заявлению народного депутата.

Гройсмана проверят на злоупотребления и служебную халатность www.facebook.com/KabminUA/

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НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьера Владимира Гройсмана, передают Украинские Новости.

"Открыто уголовное производство по решению суда, который обязал внести данные в Единый реестр", - сообщили в ведомстве агентству.

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Дело возбуждено по статьям 364 и 367 Уголовного кодекса, уточнили в НАБУ, заявителем по делу является депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Ранее сообщалось, что суд обязал НАБУ открыть производство в отношении Юрия Луценко, Анатолия Матиоса и Владимира Гройсмана.