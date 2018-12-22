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Во Львове на Рождественской ярмарке прогремел взрыв

Комментариев: 2
Инцидент произошел в центре Львова возле Оперного театра.
Предварительно, есть информация о трех пострадавших
Предварительно, есть информация о трех пострадавших
Скриншот из видео

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На Рождественской ярмарке в центре Львова загорелась избушка и произошел взрыв, есть пострадавшие.

Об этом свидетельствуют видеозапись, которую опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

“Проспект Свободы Львов возле Оперного, из слов свидетелей взорвалась будка реберной, также отмечают, что есть пострадавшие. Есть один человек тяжелый (с осколками) и еще двое сильно обожженные“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 14 декабря, рождественскую ярмарку во Франции открыли после теракта.

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Комментариев (2)
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doc1    22.12.2018, 14:10
Оценка:  -2
doc1
Снигирей
doc1    22.12.2018, 14:10
Оценка:  -2
doc1
жарили!
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