Во Львове на Рождественской ярмарке прогремел взрыв

Инцидент произошел в центре Львова возле Оперного театра.

Предварительно, есть информация о трех пострадавших Скриншот из видео

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На Рождественской ярмарке в центре Львова загорелась избушка и произошел взрыв, есть пострадавшие.

Об этом свидетельствуют видеозапись, которую опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

“Проспект Свободы Львов возле Оперного, из слов свидетелей взорвалась будка реберной, также отмечают, что есть пострадавшие. Есть один человек тяжелый (с осколками) и еще двое сильно обожженные“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 14 декабря, рождественскую ярмарку во Франции открыли после теракта.