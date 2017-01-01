Генпрокуратура ждет Авакова на допрос: "Придет, как сможет"

ГПУ по-прежнему планирует допросить главу МВД по делу о покушении на Януковича.

Авакова дождутся в ГПУ для допроса о покушении на Януковича mvs.gov.ua

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Генеральная прокуратура повторно вызвала на допрос министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передают Украинские Новости.

“Он должен прийти позже“, - сказал Горбатюк, уточнив, что глава МВД придет на допрос в прокуратуру, как только сможет.

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Ранее Арсен Аваков пропустил допрос в Генпрокуратуре, так как принимал участие в масштабных учениях МВД, ГосЧС, ГПСУ и Нацгвардии под Киевом.

Его хотят допросить по делу о покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. По словам экс-главы государства, его кортеж обстреливали, пока он пытался покинуть территорию Украины.

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Арсен Аваков в тот день описывал перемещения Виктора Януковича по Украине в Facebook, но факт причастности к покушению он отрицает.

Также ранее адвокат Януковича просил суд перенести вынесение приговора по делу о госизмене экс-президента из-за болезни подзащитного.

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Суд отказал в этом, удалившись думать над приговором, но даты его оглашения до сих пор не сообщил.

Защита Януковича надеется услышать приговор до конца года или в начале января.