Генпрокуратура ждет Авакова на допрос: "Придет, как сможет"
Читай также: Януковичу в Израиле светит арест - Матиос
Генеральная прокуратура повторно вызвала на допрос министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передают Украинские Новости.
“Он должен прийти позже“, - сказал Горбатюк, уточнив, что глава МВД придет на допрос в прокуратуру, как только сможет.
Читай также: В шоу Майкла Щура раскритиковали Тимошенко, Никитюк и Януковича
Ранее Арсен Аваков пропустил допрос в Генпрокуратуре, так как принимал участие в масштабных учениях МВД, ГосЧС, ГПСУ и Нацгвардии под Киевом.
Его хотят допросить по делу о покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. По словам экс-главы государства, его кортеж обстреливали, пока он пытался покинуть территорию Украины.
Читай также: Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его соратников
Арсен Аваков в тот день описывал перемещения Виктора Януковича по Украине в Facebook, но факт причастности к покушению он отрицает.
Также ранее адвокат Януковича просил суд перенести вынесение приговора по делу о госизмене экс-президента из-за болезни подзащитного.
Читай также: Дело Януковича: экс-президент снова не вышел на связь с судом
Суд отказал в этом, удалившись думать над приговором, но даты его оглашения до сих пор не сообщил.
Защита Януковича надеется услышать приговор до конца года или в начале января.