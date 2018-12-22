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За год СБУ заблокировала более 300 сайтов "деструктивного содержания"

Комментариев: 3
220 администраторов интернет-сообществ охватывали аудиторию в более чем 10 млн пользователей.
В сети распространяли призывы к свержению конституционного строя и массовым беспорядкам
В сети распространяли призывы к свержению конституционного строя и массовым беспорядкам

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Служба безопасности Украины в 2018 году заблокировала более 300 сайтов, которые РФ использовала для “ведения гибридной войны против нашей страны“.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужбы сообщили, что в 2018 году особое внимание уделялось профилактике правонарушений в информационной сфере. В частности, предприняты меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы “деструктивного содержания“ на аудиторию более 10 млн пользователей интернета.

Следственные подразделения СБУ осуществляют досудебные расследования в рамках 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые “сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовых беспорядкам и другим противоправным действиям“.

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В 2018 году в рамках таких дел 23 лицам сообщено о подозрении, вынесено 15 обвинительных приговоров суда.

Как генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко в эфире телеканала продемонстрировал секретные карты Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, на которых изображены планы возможного вторжения в Украину, на них видно, что планировалось захватить 8 областей Украины.

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Теги: фейк, серпаратизм, соцсети, кибербезопасность
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Комментариев (3)
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Boxerogos    22.12.2018, 15:39
Оценка:  0
Boxerogos
Бот,так тебе на Цензор прямая дорога.Там таких"патриотов"как ты,полный унитаз!))))))))))))
Boxerogos    22.12.2018, 15:34
Оценка:  0
Boxerogos
ШОКоладная"свобода слова"такая забавная!))))))))))))
Peyot    22.12.2018, 14:36
Оценка:  -1
Peyot
на БМ 90% новочтей пишут под диктовку медведчука рабинович тимохи и других шестерок кремля и никого вы не блокируете... кремлеботы табунами бегают... так что не нужно ляля идитенормально работайте!
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