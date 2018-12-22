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Пранкер позвонил митрополиту Епифанию от имени евродепутата

Комментариев: 5
Во время разговора начали ставиться провокационные вопросы.
В ПЦУ считают звонок провокацией российских спецслужб
В ПЦУ считают звонок провокацией российских спецслужб
EPA/UPG

Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать митрополита Епифания.

Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook.

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“В течение прошлых дней Блаженнейший Митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим российские спецслужбы через так называемых “пранкеров“ (лиц, которые в телефонном разговоре выдают себя за другого) попытались совершить информационную провокацию”, - говорится в сообщении.

21 декабря 2018 был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента.

“Постепенно во время разговора начали ставиться провокационные вопросы, в частности о “захвате Лавры“, о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к “правам гомосексуалистов“ и т.д.“, - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что в течение разговора у Митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его.

Как сообщалось 13 декабря, Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.

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Теги: провокация, пранкер, ПЦУ, митрополит Епифаний
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Комментариев (5)
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kapablankas    22.12.2018, 15:34
Оценка:  -1
kapablankas
сам Путин пошутил

а может студенты с КПИ после винишка прикололись или с Оксфорда или с Кракова или с Одессы

порохоботы так все таки Путин или Лавров ?????
ВыВсеВрети    22.12.2018, 15:15
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
а что еще можно ждать от нашего соседа?!...
на росии все на этом стоит, ложь и обман в крови у них
Shurat44    22.12.2018, 15:06
Оценка:  -6
Shurat44
Епифаний это сын филарета
ВыВсеВрети    22.12.2018, 15:17
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
князь Владимир (крестил Киевскую Русь в 988г) сын князя Святослава
Woodbrother    22.12.2018, 15:19
Оценка:  0
Woodbrother
Нет, это его двоюродного брата тети мужа сестры племянника жены девря свекрови двоюродный сосед по летсничной клетке этажом ниже.
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