Растрата 43 млн грн в Минобороны: Суд разрешил задержание экс-министра Ежеля

Ранее Беларусь предоставила статус беженца Ежелю.

Суд разрешил задержание бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в растрате 43 млн гривен государственных средств.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры предоставить разрешение на задержание Ежеля для доставки в суд с целью решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

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Согласно информации Службы внешней разведки, Ежель, несмотря на увольнение с должности посла Украины в Беларуси в 2015 году, продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом. Он проживает в Минске.

Ранее Беларусь предоставила статус беженца Ежелю.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура в 2016 году направила в суд акт для заочного осуждения бывшего министра обороны Михаила Ежеля.

В июле 2018 года экс-министр обороны Ежель получил в Беларуси статус беженца.