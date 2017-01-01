Растрата 43 млн грн в Минобороны: Суд разрешил задержание экс-министра Ежеля
Суд разрешил задержание бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в растрате 43 млн гривен государственных средств.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры предоставить разрешение на задержание Ежеля для доставки в суд с целью решения вопроса об избрании ему меры пресечения.
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Согласно информации Службы внешней разведки, Ежель, несмотря на увольнение с должности посла Украины в Беларуси в 2015 году, продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом. Он проживает в Минске.
Ранее Беларусь предоставила статус беженца Ежелю.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура в 2016 году направила в суд акт для заочного осуждения бывшего министра обороны Михаила Ежеля.
В июле 2018 года экс-министр обороны Ежель получил в Беларуси статус беженца.