В Житомире студент создал симулятор управления троллейбусом

Разработкой студента уже заинтересовались в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении.

Студент Житомирского государственного технологического университета Владислав Ващенко создал первый в Украине симулятор управления троллейбусом.

Об этом сообщает корреспондент УНН.

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Симулятор - это дипломная работа Владислава Ващенко. Чтобы сделать свою программу максимально приближенной к реальности парень несколько месяцев изучал особенности электротранспорта. Над созданием симулятора парень работал с 2016, и это, признается, только часть работы.

“Хочется добавить каких-то элементов для пейзажа, то есть, чтобы не только дорога была - сюда еще дома и какие-то маленькие объекты - ларьки, знаки, еще какая штука, во-вторых, это трафик, потому что ездить одному скучно, пассажиры, пешеходы, также где-то на втором месте“, - говорит Владислав.

За основу Владислав взял маршруты Житомира и троллейбус советского образца “ЗИУ“ - таких больше всего на улицах Житомира. Сам симулятор максимально приближен к реальности - чтобы на компьютере - сдвинуть с места нужно как и в реальности поднять токоприемники и включить все необходимые системы.

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Разработкой студента уже заинтересовались в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении. После доработок, симулятор может появиться на курсе подготовки водителей реальных троллейбусов.

Напомним, Парламент увеличил размер именных стипендий студентам украинских высших учебных заведений.