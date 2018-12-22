Порошенко подписал закон о названии УПЦ МП: "Будет легче делать выбор"

Президент заверил, что права граждан на свободу вероисповедания нарушены не будут.

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Президент Петр Порошенко подписал закон о религиозных организациях, обязывающий церкви вносить в свои названия и статуты принадлежность к стране-агрессору, если их центр находится в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права", - уверен Порошенко.

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Выбор будет понятнее - между автокефальной Православной церковью и "той, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - отметил президент.

"Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона предоставит гражданам всю полноту информации", - подчеркнул Порошенко.

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Никакого ограничения конституционных прав граждан на свободу вероисповедания в связи с принятием этого закона не будет, заверил он.

Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что их юридический отдел изучает новый закон, но пока они не видят смысла в переименовании, ведь церковь независима от Москвы и поддерживает Украину.