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В Украине снизился уровень безработицы

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Министр соцполитики отметил, что в 2018 году единый социальный взнос начали платить полмиллиона людей.
В Украине все больше людей находят работу
В Украине все больше людей находят работу
depositphotos.com

Уровень безработицы в 2018 году снизился до 8,9%. Об этом на пресс-конференции в субботу, 22 декабря, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет РБК-Украина.

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Министр отметил, что почти полмиллиона людей начали платить единый социальный взнос.

“А с января у нас будет введение института карьерного советника. Мы нацелены провести комплексные реформы рынка труда для повышения конкурентоспособности“, - сообщил Рева.

Ранее сообщалось о том, что в Украине реальная зарплата выросла на 13%.

Также МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины.

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Теги: работа, безработица, безработные, единый взнос, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vesna_Krasna2    24.12.2018, 12:49
Оценка:  +2
Vesna_Krasna2
Снизился, на заработки уехали за границу.
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