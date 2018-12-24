В Украине снизился уровень безработицы

Министр соцполитики отметил, что в 2018 году единый социальный взнос начали платить полмиллиона людей.

В Украине все больше людей находят работу depositphotos.com

Уровень безработицы в 2018 году снизился до 8,9%. Об этом на пресс-конференции в субботу, 22 декабря, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет РБК-Украина.

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Министр отметил, что почти полмиллиона людей начали платить единый социальный взнос.

“А с января у нас будет введение института карьерного советника. Мы нацелены провести комплексные реформы рынка труда для повышения конкурентоспособности“, - сообщил Рева.

Ранее сообщалось о том, что в Украине реальная зарплата выросла на 13%.

Также МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины.