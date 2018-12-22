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Одесситов удивил странный гигантский объект, перевозимый по улицам города

Комментариев: 2
Оказалось, что объект является одной из деталей ветрогенератора.
Одесситов удивил странный гигантский объект, перевозимый по улицам города
© Жорж Соколоффский
Фото 1/4
  • Деталь полностью не поместилась даже на огромном грузовике
  • Деталь полностью не поместилась даже на огромном грузовике
  • Деталь полностью не поместилась даже на огромном грузовике
  • Деталь полностью не поместилась даже на огромном грузовике
Одесситов удивил странный гигантский объект, перевозимый по улицам города
Деталь полностью не поместилась даже на огромном грузовике
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В поселке Котовского в Одессе 21 декабря жители наблюдали транспортировку огромной лопасти ветрогенератора.

Об этом сообщает Думская.

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“Фура, перевозившая деталь, двигалась по проспекту Добровольского в сторону выезда из города. Несмотря на внушительную длину автомобиля, деталь поместилась на нем только наполовину — остальная часть нависала над дорогой“, - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что лопасть, видимо, предназначалась для Лиманской ветроэлектростанции мощностью 90 МВт, которую строят сейчас у села Любополь Лиманского района.

Как сообщалось 9 октября, по Киеву провезли “межзвездный корабль“.

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Теги: Одесса
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Комментариев (2)
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Woodbrother    22.12.2018, 16:18
Оценка:  +1
Woodbrother
Это скорее всего на ВЭС под Очаковом
Peyot    22.12.2018, 16:11
Оценка:  +2
Peyot
лопасть ветрогенератора? капец удивительная шняга... для людей из средних веков!
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