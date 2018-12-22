Одесситов удивил странный гигантский объект, перевозимый по улицам города

Оказалось, что объект является одной из деталей ветрогенератора.

Деталь полностью не поместилась даже на огромном грузовике

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В поселке Котовского в Одессе 21 декабря жители наблюдали транспортировку огромной лопасти ветрогенератора.

Об этом сообщает Думская.

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“Фура, перевозившая деталь, двигалась по проспекту Добровольского в сторону выезда из города. Несмотря на внушительную длину автомобиля, деталь поместилась на нем только наполовину — остальная часть нависала над дорогой“, - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что лопасть, видимо, предназначалась для Лиманской ветроэлектростанции мощностью 90 МВт, которую строят сейчас у села Любополь Лиманского района.

Как сообщалось 9 октября, по Киеву провезли “межзвездный корабль“.