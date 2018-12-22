В оккупированный Крым прилетели два российских истребителя

Самолеты совершили техническую посадку на обновленном аэродроме в Севастополе.

В Севастополь перебросили два истребителя из РФ wikipedia.org

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Два российских истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом на одном из истребителей в незаконно аннексированный Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

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"Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами. Посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение некоторых норм", - сообщил он СМИ.

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт готов к приему судов всех типов, добавил российский военный.

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Ранее сообщалось о скоплении российской техники у административной границы между Украиной и Крымом.