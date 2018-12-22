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В оккупированный Крым прилетели два российских истребителя

Комментариев: 13
Самолеты совершили техническую посадку на обновленном аэродроме в Севастополе.
В Севастополь перебросили два истребителя из РФ
В Севастополь перебросили два истребителя из РФ
wikipedia.org

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Два российских истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом на одном из истребителей в незаконно аннексированный Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

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"Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами. Посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение некоторых норм", - сообщил он СМИ.

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт готов к приему судов всех типов, добавил российский военный.

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Ранее сообщалось о скоплении российской техники у административной границы между Украиной и Крымом.

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Теги: РФ, истребители, вооружение, самолеты, Крым, Украина
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Комментариев (14)
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Boxerogos    22.12.2018, 17:28
Оценка:  0
Boxerogos
Слава Господу,крымчане избавились от ШАКАЛадного ярма.Честь и хвала им за это.Теперь им не придётся терпеть фекальных шествий,прославляющих нацистов и гитлеровских посипак,не придётся наблюдать уничтожение памятников тех,благодаря которым и появилась Украина.Они заслужили эту свободу и независимость
weightless    22.12.2018, 17:04
Оценка:  -3
weightless
Почему только два?
Остальные сдулись?
farfalle    22.12.2018, 17:08
Оценка:  +1
farfalle
Сколько нужно, столько и прилетело, дехканин. Иди копай
weightless    22.12.2018, 17:22
Оценка:  -1
weightless
Дехканин - зажиточный крестьянин, он сам не копает)
На него работают рабы-илоты, вроде Вас)
Boxerogos    22.12.2018, 16:22
Оценка:  -6
Boxerogos
Крым не является оккупированным.Так решили крымчане ещё в 2014-м году,проголосовав на Всенародном Референдуме.Это их земля и только им решать в какой стране им,со своей землёй,находиться.
atos    22.12.2018, 16:39
Оценка:  -5
atos
Крым это уркаина)))))))))))))))))))))))) ))))))))))) так говорит синий хряк
WTF2wtf    22.12.2018, 16:41
Оценка:  +4
WTF2wtf
Когда Чечня заявила попыталась отделиться от РФ, то ее российская армия сравняла с землей.
Российские вояки закопали в землю не менее 10% всего местного населения там ... и многие из них вообще не воевали за независимость, а просто стали жертвами российских вояк.
Peyot    22.12.2018, 16:48
Оценка:  +2
Peyot
Реально когда Чечня хотела независимости руские окупанты как и положено трусливым терористам мочили только мирное население и города. В то время как чеченская армия резала узких на лево и направо. руские проиграли две войны в чечне. По сути сейчас платять дань чеченцам и сдали им мосвку!
farfalle    22.12.2018, 17:09
Оценка:  +1
farfalle
Независимости хотела не Чечня, а бандиты у власти. Дудаев, Басаев и прочая шваль. Плюс начались убийства русского населения.
WTF2wtf    22.12.2018, 16:39
Оценка:  +6
WTF2wtf
Путинское, любые "рыфырэндумы" иностранных военных незаконны и даже российский бот это прекрасно знает.
Просто служба повторять путинские тупняки?
atos    22.12.2018, 16:42
Оценка:  -8
atos
Да мне покуй ты и твоя чичня понял лох?
WTF2wtf    22.12.2018, 16:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
Да все уже в курсе, что путинским нацикам правда и закон пох,
для них украинцы назначенные царьком враги.
Вам главное тупое инофоговно путинское хавать и других дебилов им кормить.
WTF2wtf    22.12.2018, 16:46
Оценка:  +5
WTF2wtf
Вам даже пох миллионы местных на Донбассе, которых россия имеет 4 года, как дешевых рабов.
ruslanmx    22.12.2018, 16:41
Оценка:  +7
ruslanmx
Ты ещё скажи, что земля на Брайтоне принадлежит "русским эмигрантам" , захотят,отделятся, умник!!!
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