В оккупированный Крым прилетели два российских истребителя
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Два российских истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс".
При этом на одном из истребителей в незаконно аннексированный Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
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"Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами. Посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение некоторых норм", - сообщил он СМИ.
После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт готов к приему судов всех типов, добавил российский военный.
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Ранее сообщалось о скоплении российской техники у административной границы между Украиной и Крымом.
Остальные сдулись?
На него работают рабы-илоты, вроде Вас)
Российские вояки закопали в землю не менее 10% всего местного населения там ... и многие из них вообще не воевали за независимость, а просто стали жертвами российских вояк.
Просто служба повторять путинские тупняки?
для них украинцы назначенные царьком враги.
Вам главное тупое инофоговно путинское хавать и других дебилов им кормить.