ГПСУ предупреждает о пробках на границе с Польшей

Сейчас все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме.

При необходимости возможен пропуск по дополнительным полосам движения facebook.com

Пограничники предупредили о пробках в пунктах пропуска на украино-польском участке государственной границы.



Об этом сообщается на странице Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

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Как сообщается, в канун новогодних и рождественских праздников возможно увеличение транспортного потока через пункты пропуска.

“Предупреждаем путников о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие сложности возникают на пунктах пропуска Краковец-Корчевая, Шегини-Медика и Грушев-Будомеж. Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

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“Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы. При необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения“, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в Польше задержали гражданина Украины, который имел при себе огнестрельное оружие, не имея на него разрешений. Задержание произошло в сентябре, однако детали инцидента стали известны только сейчас, когда завершилось досудебное расследование.