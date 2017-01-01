Подросток продавал хакерам учетки украинцев на Amazon и gmail
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В Черновицкой области 17-летний парень распространял на хакерских форумах базы с учетными записями пользователей сети. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.
Злоумышленника удалось разоблачить совместными усилиями Карпатского управления Департамента киберполиции, следователей Черновицкой полиции и местной прокуратуры.
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“Жертвами преступных действий парня стали пользователи таких почтовых сервисов как “i.ua“, “ukr.net“, “gmail“ и другие. А сбыт этих учетных записей происходил с помощью мессенджера Telegram“, - рассказали в пресс-службе.
Во время обыска места жительства юного хакера правоохранители изъяли у него системный блок, мини-компьютер и пульт управления, предназначенный для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем контрольно-пропускных пунктов.
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Кроме того, на время расследования были конфискованы мобильные телефоны, дополнительные носители информации и банковские карточки.
Во время осмотра компьютерной техники специалисты обнаружили большое количество скомпрометированных учетных записей пользователей “Amazon“, “Steam“, “i.ua“, “ukr.net“, “gmail“ и других систем.
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Досудебное расследование проходит по статье 361 (часть 2). Злоумышленнику грозит от трех до шести лет тюрьмы.
В Киберполиции советуют гражданам отказаться от простых паролей, привязать к электронной почте свой номер телефона и использовать при входе в автоматизированные системы только уникальные пароли.
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“Не предоставляйте адрес основной почты сомнительным формам, интернет-магазинам и тому подобное. Для таких случаев имеет смысл завести дополнительный e-mail“, - добавляют специалисты.
Они также рекомендуют менять пароль не реже раза в месяц и использовать двойную аутентификацию (пароль + SMS). Кроме того, желательно работать на лицензинном оборудовании.
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Ранее Киберполиция сообщила о поимке злоумышленников, которые торговали пакетом на 700 телеканалов через созданный ими веб-сайт.