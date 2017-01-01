Взрыв во Львове: Госпитализированы 4 человека, ярмарку прикрыли

У всех пострадавших сильные ожоги.

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Во Львове в результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке госпитализированы четыре человека, двое из них находятся в реанимации, двое - в ожоговом отделении. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Пострадавшие госпитализированы в КНП “8 городская клиническая больница г. Львова“.

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Как сообщил начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб, у всех пострадавших - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей.

“Площадь и глубина ожогов уточняются. Медикаментами мы обеспечены“, - отметил чиновник.

Как заявил мэр Львова Андрей Садовый, городом принято решение о закрытии работы ярмарки до результатов расследования и решения городской комиссии ТЭБ и ЧС, заседание которых состоится 22 декабря.

Также Садовый “отметил, что существует категорический запрет использовать в рождественских домиках какие-либо баллоны“.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова.

Стоит отметить, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также работники других подразделений полиции. Полицейские устанавливают причину возгорания, проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, в субботу, 22 декабря, во Львове возле Оперного театра на рождественской ярмарке прогремел взрыв.