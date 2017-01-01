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В Карпатах нашли потерявшихся лыжников

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Состояние здоровья всех заблудившихся удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.
Закарпатские горные спасатели нашли в горах четырех заблудившихся туристов
Закарпатские горные спасатели нашли в горах четырех заблудившихся туристов
depositphotos.com

Закарпатские спасатели нашли в горах четырех заблудившихся туристов - мужчин 26, 27, 28 и 29-ти лет. Первое сообщение о потерявшемся мужчине 1991 г.р. в горах к спасателям поступило 21 декабря в 16.10, сообщили в областном управлении ГСЧС.

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Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены пять спасателей и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения.

“В 19.15, во время обследования территории долины Крачуняска, в направлении села Черная Тиса Раховского района, спасатели встретили жителя г. Киев, 1993 г.р., который во время катания на лыжах также потерял ориентир и заблудился“, – сообщили в ГСЧС.

В 20.50 спасатели нашли и 27-летнего жителя пгт Надворная. Далее обоих заблудившихся отправили на горнолыжную базу Драгобрат. В медицинской помощи они не нуждались.

Еще одно сообщение о заблудившихся людях, на этот раз в районе г. Говерла, поступило к спасателям в 19.15.

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Как и в предыдущем случае, во время катания на лыжах, потеряли ориентир и заблудились два жителя г. Днепр 1989 и 1990 рождения. В 21.20 пропавших граждан нашли и доставили в с. Лазещина Раховского района, к месту их временного проживания.

Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее в Карпатах из-за сильного тумана потерялись пять лыжников.

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Теги: Карпаты, спасатель, Горнолыжный спорт, горнолыжник, ГСЧС, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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