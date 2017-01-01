Филарет рассказал, как сотрудничал с КГБ и как его угрожали расстрелять

В СССР не было ни одного епископа, который бы не общался с КГБ - с ними приходилось все согласовывать.

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Патриарх Филарет рассказал, как в СССР сотрудничал с КГБ и что тогда требовали от священников. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

В Советском союзе церковь была под контролем КГБ, объяснил патриарх: без их согласия не ставили ни архиереев, ни священников, поэтому все епископы поддерживали с КГБ контакты.

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“Мне один раз эти люди, от КГБ, сказали “Вам конец пришел“. Это было в 1960-е годы. Я говорю “Почему конец?“ -“А потому, что у вас уже все старые, вымрут, молодых нет, а мы в 1980 году вступаем в коммунизм“.

По словам Филарета, такой разговор у него состоялся со старым чекистом, который был уполномочен контролировать церковь в Киеве.

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“Он сказал: “При социализме мы вас терпим, а при коммунизме терпеть вас не будем“. Но я ему ответил: “Если вы не будете нас терпеть при коммунизме, то коммунизма, не будет, а церковь будет“, - рассказывает патриарх.

Он добавил, что все назначения внутри церкви обязательно согласовывались с КГБ: “Существовала регистрация. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. чтобы получить регистрацию, нужно было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа или священника. В таких условиях мы жили“.

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Филарет подчеркнул, что не было ни одного епископа, который в СССР не имел бы контактов с ними: “Если кто говорит из архиереев, что не было у него контактов с ними, то он говорит неправду“.

По слова патриарха, от него под дулом пистолета требовали раскрывать тайну исповеди: “От мене поначалу требовали чтобы я им открывал, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал “нет“. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: “Мы можем вас расстрелять“.

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Филарет отметил, что после его твердого отказа от него все же отстали и преследовать не стали: “Но согласовывать назначения я был вынужден с ними, чтобы церковь существовала. Все так делали. Церковь прошла этот период и победила“.

Ранее Филарет опроверг заявление митрополита Михаила о шантаже со стороны президента Петра Порошенко перед Объединительным собор. Он объяснил, что его уговорили снять кандидатуру с выборов предстоятеля ПЦУ ради единства церкви.