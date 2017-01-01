Уильямсон подстрекает Украину к военным провокациям - посольство РФ

Российские дипломаты обвиняют Порошенко в подготовке новой военной акции 24-25 декабря при полной поддержке "консерваторов Великобритании".

Уильямсона обвинили в том, что он помогает Украине "готовить провокации" mil.gov.ua

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Посольство России в Великобритании заявляет, что министр обороны Британии занимается подстрекательство Украины к новым провокациям. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так посольство отреагировало на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что прибывший в Украину британский военный корабль Ее Величества "посылает сигнал России".

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"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом "Гатвик", похоже, Уильямсон занялся более надежным делом – подстрекательством Украины к новым военным провокациям", - возмутились российские дипломаты.

Сигнал в России действительно приняли, подчеркивает ведомство: "Он заключается в том, что, на какие бы безответственные шаги не пошел киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку".

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"Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта", - заявило посольство.

"Поездка Уильямсона в Одессу выглядит особенно показательной в условиях подготовки режимом Порошенко военной акции 24-25 декабря с целью продлить введенное им военное положение накануне президентских выборов", - добавили дипломаты.

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Ранее министры обороны Украины и Британии Степан Полторак и Гэвин Уильямсон вместе вышли в море на катере ВМС Украине.

Перед этим в Одессу прибыл гидрографический разведывательный британский корабль HMS Echo (H87).