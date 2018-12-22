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Названа причина взрыва на ярмарке во Львове

Комментариев: 2
Мэр города сообщил, что правоохранительные органы проведут расследование.
Внеплановое заседание городской комиссии
Внеплановое заседание городской комиссии

Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, один из предпринимателей нарушила правила техники безопасности. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил мэр города Андрей Садовый.

Сообщается, что во Львовском городском совете состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно ситуации, которая произошла. Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на просп. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины на время работы районных комиссий по обследованию.

Как сообщалось, в результате взрыва в центре Львова госпитализировали четырех человек.

В центре Львова на ярмарке произошли взрывы

 

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Теги: Львов, взрыв, пожар, горсовет, Ярмарка, Андрей Садовый, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    22.12.2018, 18:23
Оценка:  +1
Boxerogos
То у кого-то из бандерложьих приматов пердак взорвался.Говорили же ему его собратья по схрону,не ешь консервированную кукурузу десятилетней давности...Не послушался примат...
Глод    22.12.2018, 18:09
Оценка:  +3
Глод
Странно. А я думал, что это Путин.
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