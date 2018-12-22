Названа причина взрыва на ярмарке во Львове

Мэр города сообщил, что правоохранительные органы проведут расследование.

Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, один из предпринимателей нарушила правила техники безопасности. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил мэр города Андрей Садовый.

Сообщается, что во Львовском городском совете состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно ситуации, которая произошла. Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на просп. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины на время работы районных комиссий по обследованию.

Как сообщалось, в результате взрыва в центре Львова госпитализировали четырех человек.

В центре Львова на ярмарке произошли взрывы

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